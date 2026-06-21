Muğla'da orman ve tarım arazisinde yangın

Marmaris-Datça kara yolu yakınında bulunan Asparan mevkisindeki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ekili tarım arazilerine de yayıldı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ekipler hızla harekete geçti.

HAVA VE KARA GÜCÜYLE MÜDAHALE

Yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bölgeye bir yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Havadan yapılan su atışları ile karadan yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde alevlerin daha geniş bir alana yayılması önlendi.

YAKLAŞIK 1 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık ve tarımsal alan zarar gördü.

Yetkililer, hasarın net boyutunun yapılacak detaylı incelemelerin ardından ortaya çıkacağını bildirdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, özellikle rüzgârın etkili olabileceği noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatılırken, yetkililer vatandaşları sıcak hava koşullarında yangın riskine karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.