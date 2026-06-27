Muğla'da orman yangını

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Seydikemer Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ormanlık bölgede yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle etkisini artırdı.

Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

EKİPLER KISA SÜREDE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangına ilk müdahaleyi karadan gerçekleştirdi.

Arazözler ve yangın söndürme ekipleri, alevlerin yayılmasını engellemek için yoğun çaba harcıyor.

HAVADAN MÜDAHALE

Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklarla havadan da destek veriliyor. Hava araçları, yangın bölgesine peş peşe sorti yaparak alevlere müdahale ediyor.

Karadan ve havadan eş zamanlı yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için yoğun mesai harcanıyor.

KONTROL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, alevlerin yayılmasının önlenmesi amacıyla farklı noktalarda da tedbirler alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.