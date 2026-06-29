Muğla'da ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü
Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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Muğla'da Dalaman ilçesi Elcik Mahallesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti.
Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)