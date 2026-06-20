Muğla'da sahilde beton dökümüne 150 bin lira ceza
Bodrum ilçesinde, tonoz yapma amacıyla sahilde beton döken firmaya zabıta ekipleri, 150 bin lira idari para cezası verdi.
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkiinde tonoz yapımı amacıyla sahilde beton döküldüğünü gören çevredekiler, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, beton dökümü yapan firmaya 150 bin lira cezai işlem uyguladı.
BETON KALDIRILDI
Sahile dökülen beton da bölge halkı ve ekiplerin gözetiminde kaldırıldı.
Ekipler böyle durumlara karşı vatandaşlara bilgilendirme yaparak ihbarın önemini vurguladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)