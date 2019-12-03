Muğla'da samanlıkta alkol üretimi yapan 1 kişi yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ve sahte alkol üretimine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Fethiye Üzümlü Mahallesinde samanlıkta sahte alkol üretilen bir atölye bulundu.

300 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Üzümlü Mahallesinde bir evin samanlık tabir edilen bölümde sahte alkol ürettiği bilgisinin ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası belirlenen adrese İstihbarat Şube ekipleri ve Fethiye Jandarma ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi.

Operasyonda 300 litre sahte alkol ile birlikte sahte alkol doldurmak için çok sayıda cam şişe ele geçirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından 300 litre sahte alkol ile birlikte cam şişelere el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara esvk edilmesi bekleniyor.