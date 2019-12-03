taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7601
Euro
6.3855
Altın
1480.28
Borsa
106789.87
Gram Altın
273.492
Bitcoin
42191.23

Muğla'da samanlıkta alkol üretimi yapan 1 kişi yakalandı

Fethiye Üzümlü Mahallesi'nde jandarma ekipleri samanlıkta sahte alkol üreten bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İHA | 03.12.2019 - 19:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ve sahte alkol üretimine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Fethiye Üzümlü Mahallesinde samanlıkta sahte alkol üretilen bir atölye bulundu.

300 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Üzümlü Mahallesinde bir evin samanlık tabir edilen bölümde sahte alkol ürettiği bilgisinin ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası belirlenen adrese İstihbarat Şube ekipleri ve Fethiye Jandarma ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi.

Operasyonda 300 litre sahte alkol ile birlikte sahte alkol doldurmak için çok sayıda cam şişe ele geçirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından 300 litre sahte alkol ile birlikte cam şişelere el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara esvk edilmesi bekleniyor.

Muğla'da samanlıkta alkol üretimi yapan 1 kişi yakalandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

238
Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

81
Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

272
Meral Akşener'in Meclis gündeminde EYT'liler vardı

Meral Akşener'in Meclis gündeminde EYT'liler vardı

529
Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

258
Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

299
İhsan Eliaçık'a göre içkinin Kur'an'da cezası yok

İhsan Eliaçık'a göre içkinin Kur'an'da cezası yok

457
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir