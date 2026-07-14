Muğla'da sevgilisini döverek öldürdü
Menteşe ilçesinde tartıştığı sevgilisi 44 yaşındaki Niyazi B. tarafından dövülen 38 yaşındaki Sevil Işıktekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Muğla'nın Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.
Niyazi B. ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında tartışma çıktı.
Tartışmasının büyümesi üzerine Niyazi B., genç kadını darbetti.
EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibi tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işıktekin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından gözaltına alınan Niyazi B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)