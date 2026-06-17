Muğla'da sokak ortasında rastgele ateş açan şahıs tutuklandı

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Muğla'da Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi’nde M.Y., silahla çevreye peş peşe ateş açtı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Açılan ateş sırasında bölgede bulunan B.Ö., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.Y.’yi suç aleti olduğu değerlendirilen silahla birlikte kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.