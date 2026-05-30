Muğla’daki 854 yıllık anıt çınar zamana meydan okuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tescilli 10 bin 509 anıt ağacın bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda korunan ağaçlardan biri olan Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük Mahallesi'ndeki asırlık çınar, tarihi geçmişiyle öne çıkıyor.

MURAT KURUM: DOĞANIN MİRASINI KORUYORUZ

Sosyal medya paylaşımında anıt ağacın önemine vurgu yapan Bakan Murat Kurum, "Bu sadece bir çınar değil; kökleri geçmişten bugüne uzanan, zamanın tanığı, doğanın mirası bir anıt ağaç. Tabiatımızın emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

TARİHE TANIKLIK EDİYOR

Yaklaşık 854 yaşında olduğu belirtilen çınar ağacı, 30 metre yüksekliği, 35 metreyi bulan tepe çapı ve 600 santimetrelik gövde çapıyla dikkat çekiyor. Ağaç, 1996 yılında alınan kurul kararıyla tescillenerek koruma altına alındı.

Bölge halkı tarafından büyük önem verilen çınarın, Osmanlı tarihindeki önemli olaylardan birine de ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN RODOS SEFERİ'NDE BURADA KONAKLADI

Bilal Söğüt, çınar ağaçlarının Türk kültüründe yerleşimin sembolü olarak kabul edildiğini belirterek, tarihi çınarla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Söğüt'ün aktardığına göre, Kanuni Sultan Süleyman, 1522 yılında gerçekleştirilen Rodos Seferi sırasında ordusuyla birlikte bu çınarın altında konakladı ve otağını burada kurdu. Aynı güzergâhı kullanan ünlü seyyah Evliya Çelebi de seyahatleri sırasında bu noktadan geçerek yolculuğunu sürdürdü.

ANIT AĞAÇLAR ÖZEL KORUMA ALTINDA

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıkları Başkanı Çağlar Alsancak ise tescilli ağaçların yalnızca kendilerinin değil, çevrelerinin de koruma altına alındığını söyledi.

Alsancak, afetler, iklim koşulları ve insan kaynaklı etkiler nedeniyle anıt ağaçların zaman zaman bakım gerektirdiğini belirterek, budama, ilaçlama ve zararlılarla mücadele çalışmalarının uzman ekipler tarafından düzenli olarak yürütüldüğünü ifade etti.