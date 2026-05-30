Münih Havalimanı'nda İHA alarmı

Almanya’nın güneyinde bulunan Münih Havalimanı, sabah saatlerinde yaşanan şüpheli İHA alarmı nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Pilotların yaptığı gözlemler üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.

PİLOTLARDAN ŞÜPHELİ GÖZLEM İHBARI

Federal Polis Sözcüsü Stefan Bayer, Alman basınına yaptığı açıklamada saat 09.00 civarında pilotlar tarafından havalimanı çevresinde şüpheli bir cismin fark edildiğini belirtti. Yapılan ilk değerlendirmelerde cismin insansız hava aracı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Bu gelişme üzerine güvenlik protokolleri devreye alındı ve uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu.

GÜVENLİK NEDENİYLE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Şüpheli hava aracına ilişkin risk değerlendirmesi yapılırken, Münih Havalimanı’nda tüm iniş ve kalkışlar geçici olarak askıya alındı. Havalimanı çevresinde güvenlik kontrolleri artırıldı.

DETAYLI ARAMA SONUCU TEHDİT BULUNAMADI

Federal Polis ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği arama ve incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Yapılan kontrollerin ardından güvenlik endişesinin ortadan kalktığı bildirildi.

UÇUŞLAR YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA YENİDEN BAŞLADI

Yaklaşık bir saat süren durdurma kararının ardından havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı. Ancak bazı seferlerde gecikmeler yaşandığı, bazı uçuşların ise iptal edildiği öğrenildi.

Yetkililer, hava trafiğinin kademeli olarak normale döndüğünü açıkladı.