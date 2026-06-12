Murat Arpapay cinayeti davasında itiraflar

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 2023 yılında günlük kiralık bir dairede öldürülen ve cesedi apartman boşluğunda bulunan Murat Arpapay cinayetiyle ilgili yargılama sürerken dava dosyasına giren yeni ifadeler ve itiraflar, dikkat çekici iddiaları gündeme getirdi. Sanıkların birbirini suçlayan beyanları ve dilekçeler, olayın planlanma sürecine ilişkin tartışmaları derinleştirdi.

CİNAYET DOSYASINDA YENİ İFADELER

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 8. celsesinde tutuklu sanık Serpil Demir, duruşmada yaptığı açıklamalarda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Demir, olayın planlanma sürecine ilişkin farklı kişileri işaret ederek, sürecin arka planına dair yeni iddialar ortaya koydu.

Demir’in ifadeleri, cinayetin yalnızca sanıklar arasında değil, dışarıdan yönlendirme iddialarıyla da şekillendiği yönünde yeni tartışmalara neden oldu.

“PLANI GETİREN MAKTULÜN EN YAKIN ARKADAŞIYDI” İDDİASI

Sanık Serpil Demir, mahkemede verdiği ifadede, olayı başlatan kişinin maktul Murat Arpapay’ın yakın çevresinden biri olduğunu öne sürdü. Demir, bazı kişilerin Arpapay’ı uyutarak evine girip para alma planı yaptıklarını iddia etti.

Demir’in açıklamalarında, olayın başlangıcında para elde etmeye yönelik bir plan bulunduğu ve bu planın farklı kişiler tarafından konuşulduğu yönünde ifadeler yer aldı.

GÜNLÜK KİRALIK DAİREDE PLANLANAN SÜREÇ

Dosya kapsamında yer alan iddialara göre, sanıklar arasında yapılan görüşmelerde olayın gerçekleştiği günlük kiralık dairenin kiralanması ve maktulün buraya getirilmesi süreci planlandı.

İddialara göre, maktulün önce etkisiz hale getirilmesi, ardından evine girilerek para alınması hedeflendi. Ancak sürecin ilerleyişi sırasında yaşanan gelişmelerin olayın ölümle sonuçlanmasına yol açtığı öne sürüldü.

SANIKTAN DİLEKÇE: “PLANI ASIL O KURDU”

Davanın bir diğer sanığı Ersen Başak, mahkemeye sunduğu dilekçede olayın farklı bir boyutuna işaret etti. Başak, maktulün yakın arkadaşı olduğu iddia edilen M.Ç. isimli kişinin planı ortaya attığını öne sürdü.

Başak’ın dilekçesinde, söz konusu kişinin maktulün maddi durumuna ilişkin bilgiler verdiği, uyuşturma ve para alma planını detaylandırdığı iddia edildi. Başak, ayrıca olayın kendisine atfedilmesine karşı çıkarak sürecin farklı kişiler tarafından yönlendirildiğini savundu.

“İŞ BASİT OLACAK” İDDİASI DOSYADA

Sanık Ersen Başak’ın dilekçesinde yer alan ifadelerde, planın nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar da yer aldı. İddialara göre, maktulün bir şekilde uyutulması, ev anahtarının alınması ve evde bulunan paranın paylaşılması yönünde bir plan konuşuldu.

Başak, bu sürecin kendi kontrolünde olmadığını, bazı sanıkların yönlendirmeleriyle hareket edildiğini savundu.

MAHKEME MÜTALAASI: ORTAK HAREKET VURGUSU

Duruşmada açıklanan mütalaada ise sanıkların birlikte hareket ettiği, maktulü olay yerine getirerek etkisiz hale getirdikleri ve ardından evine girerek yağma amacı güttükleri değerlendirildi.

Savcılık değerlendirmesinde, sanıkların eylemlerinin neticesinde ölümün gerçekleştiği ve olayın birden fazla kişinin ortak hareketiyle meydana geldiği ifade edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ İDDİALARI GÜNDEMDE

Dosyada ayrıca adı geçen ve olayın planlayıcısı olduğu iddia edilen M.Ç. hakkında da yeni bir süreç başlatılması talep edildi. Maktulün ailesinin avukatı, bu kişinin ifadesinin alınması ve sanık beyanlarıyla yüzleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Avukat, farklı sanıkların aynı kişiye işaret etmesinin ciddi şüphe oluşturduğunu vurgulayarak soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

SORUŞTURMA VE YARGILAMA SÜRÜYOR

Murat Arpapay cinayetine ilişkin dava, sanıkların birbirini suçlayan ifadeleri ve çelişkili beyanlarıyla derinleşerek devam ediyor. Mahkeme heyetinin, yeni iddialar ve deliller doğrultusunda dosyada ek incelemeler yapabileceği belirtiliyor.

Yargılama sürecinin ilerleyen celselerinde, olayın planlanma aşamasına dair iddiaların netlik kazanması bekleniyor.