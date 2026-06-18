Murat Kurum: Balıkesir Sındırgı'da depremzede vatandaşlara yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremzede vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri yıkılan depremzedelerin konutları, hızla tamamlanmaya devam ediyor.

Geçen yıl Balıkesir Sındırgı'daki depremden etkilenen vatandaşlar için de güzel haber kapıda.

BİNALAR HIZLA TAMAMLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te meydana gelen ve her ikisi de 6.1 büyüklüğünde olan depremlerde, ilçe merkezi ile Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köyleri hasar gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla evleri yıkılan hak sahibi vatandaşlar için TOKİ koordinasyonunda, depremden bir ay sonra inşa çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda Çavdaroğlu Mahallesi, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinin köylerinde 385 köy evi, 736 afet konutu, 36 iş yeri, 23 ahır olmak üzere toplam 1180 bağımsız bölümün inşası hızla tamamlanıyor.

BAKAN MURAT KURUM DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından Sındırgı'da büyük bölümü tamamlanmış bina projelerinin yer aldığı video paylaştı.

Bakan Kurum, paylaşımına, videoda konuşan depremzede vatandaşların sözlerine atıf yaparak şu mesajı ekledi:

"Emine Teyzemizin hayali, Adile Teyzemizin hayallerinin de ötesi... 10 ay önce depremi yaşayan Sındırgı’da da çok şükür depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz."

"TAMAMLAYIP TESLİM EDECEĞİZ"

Videoda konuşan Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, "Çok hızlı bir süre zarfında da bu binaları tamamlayıp teslimini yapacağız. Sayın Bakanımızın da verdiği sözü en kısa zamanda gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

"HAYALLERİMDEN BİLE GÜZEL OLMUŞ"

Videoda, teslim edilecek olan yeni binaları gezen depremzede vatandaşlardan Adile Ayyıldız'ın, "Hayallerimden bile daha güzel olmuş." ifadeleri yer alıyor.

Bir başka depremzede vatandaş olan Ali Aygün de deprem konutlarının hızla yapılmasındaki başarıyı tebrik ederek "Allah devlete zeval vermesin. Kolay değil bu işler. Sırf Sındırgı'da değil Türkiye'nin her yerinde deprem oluyor. Yine de yaptılar, çok şükür." diye konuştu.