Murat Kurum, Mapa-Şamandıra Projesi’ne ilişkin detayları açıkladı

Tüm dünyada deniz kirliliği ve ekosistem problemleri hızla artıyor.

Türkiye, denizlerini korumak ve geleceğe hazırlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dünyadaki oksijenin yüzde 70’ini üreten deniz ekosisteminin önemli oksijen kaynaklarından biri olan ve “denizlerin ormanları” olarak bilinen deniz çayırlarını korumak amacıyla 2024 yılında Mapa-Şamandıra Projesi’nin altyapı çalışmalarını başlattı.

17 KOYA, 926 DENİZ MAPASI VE 906 TONOZ YERLEŞTİRİLDİ

Proje, pilot bölge olarak 90 bin 20 kilometrelik alanda Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek-Dalaman Koylarında uygulanacak.

Bugüne kadar bu alandaki 17 koya, 926 deniz mapası ve 906 tonoz yerleştirildi.

Mevcut haliyle 856 tekneye hizmet verecek kapsamlı bir deniz koruma ağı oluşturuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelen Mapa-Şamandıra Projesi’ne ilişkin görüntülü paylaşım yaptı.

"EKOSİSTEM DENGESİNİN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANACAK"

Murat Kurum’un paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Mavi mirasımızı koruyoruz. Mapa Şamandıra Sistemi sayesinde; deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek, hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak.

Proje ile koylarda rastgele demir atılmasının önüne geçilerek, deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek. Deniz çayırları ve hassas denizel habitatlar etkin biçimde korunarak ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak.

"DENİZ TURİZMİ DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GELECEK"

Deniz suyu kalitesinin bozulmasına yol açabilecek tüm faaliyetler, önleyici yaklaşımla kontrol altına alınacak.

Su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan bu sistem sayesinde kıyılara zarar veren kontrolsüz tekne bağlama alışkanlıkları sona erecek. Koylardaki yoğun deniz trafiği düzenlenecek ve deniz turizmi daha sürdürülebilir bir hale gelecek.

"ALTYAPISI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ"

Mapa-Şamandıra Projesi kapsamında https://deria.gov.tr adresli DERİA web mobil uygulamasının da altyapısı tamamlanma aşamasına geldi.

Test süreci devam eden uygulama sayesinde tekne sahipleri ve kullanıcılar, Göcek bölgesindeki tüm koyları harita tabanlı arayüz üzerinden görüntüleyebilecek.

"ÇEVRİM İÇİ OLARAK REZERVASYON YAPABİLECEK"

Uygun bağlama noktalarını incelemenin yanı sıra çevrim içi olarak rezervasyon yapabilecek.

Ayrıca kullanıcılar uygulama üzerinden oluşturulan QR kodu okutarak bağlama işlemini kendi başlarına da hızlı ve kontrollü biçimde tamamlayabilecek. Uygulama için şamandıralara QR işaretleme işlemleri devam ediyor."