Murat Kurum paylaştı: Ödemiş'te afet konutları teslim edilecek

Deprem sonrası yapılan konutlar gibi orman yangınları sonrası yapılan afet konutları da hızla tamamlanıyor.

İzmir Ödemiş'te Temmuz 2025'teki orman yangınlarının ardından Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde toplam 138 köy evi kullanılamaz hale geldi.

BU AY SONUNDAN İTİBAREN TESLİM EDİLECEK

Yangından 1 ay sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle afet konutlarının temeli atıldı.

Evler 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi. Yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutlar, bu ay sonundan itibaren teslim edilmeye başlanacak.

BAKAN KURUM VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Murat Kurum, X hesabından, Üzümlü Köyü'nde evi yanan bir ailenin küçük çocuğu olan Muzaffer ile 1 yıl önce yangının ardından aralarında geçen diyaloğun ve şimdi Muzaffer'in anne ve babasıyla birlikte tamamlanmak üzere olan afet konutunu gezdikleri görüntülerin olduğu bir videoyu paylaştı.

Videoda, küçük Muzaffer'in 1 yıl önce "Bakan amca bizim ev yandı" diyerek Bakan Kurum'un yanına geldiği ve Bakan Kurum'un da ona "Hiç üzülme daha güzelini yapacağız." dediği görülüyor.

"MURAT AMCA TEŞEKKÜR EDERİM"

Muzaffer, 1 yıl geçmeden, teslim edilmeye hazırlanan evi gezdikten sonra da şunları söylüyor:

"Murat Amca'yla konuştum. Bizim ev yandı. 'Yapacak mısın?' dedim. O da bana söz verdi. Şimdi evimiz yapılıyor. Murat Amca teşekkür ederim."

"MUZAFFER'İN YENİ EVİNE MİSAFİR OLACAĞIM"

Bakan Kurum, videoyu X hesabından, "Yakında Üzümlü Köyü’ne, Muzaffer’in yeni evine misafir olacağım." mesajıyla paylaştı.