Murat Kurum paylaştı: Şerifali'de konutlar yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda kentsel dönüşüm projeleri hızla devam ediyor.

Kentsel dönüşüm projeleri, özellikle deprem riskine karşı önem taşıyor.

Ataşehir Şerifali'de 1442 konut dönüşümle yenilendi.

ŞERİFALİ BLOKLARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şerifali Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yenilenen konutların görüntülerinin olduğu videoyu X hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ, Ataşehir Şerifali'de İmar İskan Bloklarının dönüşümünü tamamladı.

Toplam 260 bin metrekarelik alanda 3 etaptan oluşan 1442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ve 3 sosyal tesis inşa edildi. Radye temel üzerine, yatay mimaride inşa edilen konutlar, kat kuralarının ardından etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor.

"BİZ DEVLET BABA DEDİK"

"Biz 'Devlet baba' dedik" başlığıyla yaptığı paylaşımda Bakan Kurum, "Vatandaşlarımız, devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerifali’de 1442 konutu dönüşümle yeniledik." ifadelerine yer verdi.

Videoda, yeni konutlarına taşınmaya başlayan vatandaşların görüntüleri de yer alıyor.

Görüntülerde yer alan hak sahibi Muhammed Aydın, daha önce 35 yıllık, depreme dayanıksız binalarda oturduklarını belirterek şunları söyledi:

"Yenilenmesi gerekiyordu. TOKİ devreye girdi, binalarımız yenilendi. Büyük bir deprem bekleniyor İstanbul'da. Olması gerekeni şu anda devlet yapıyor. Biz, 'Devlet baba' dedik. Hakikaten o şekilde doğrusunu yapmışız. Binalarımız bir an önce yıkılıp teslim edildi. Evlerimize taşıncaya kadar kiralarımız da ödendi. Hiçbir mağduriyet yaşamadık."

"TOKİ, SİZİN DÜŞÜNMEDİKLERİNİZİ DE DÜŞÜNÜYOR"

Nuran Kızılkan da 30 yıl ve üzeri binalarda yaşayan vatandaşların kentsel dönüşümü düşünmeleri gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"TOKİ, her şeyi düşünüyor. Sizin düşünmediğiniz şeyleri de düşünüyor. Otoparkı, çevre düzenlemesi, bacaların güvenliği gibi şeyleri de düşünüyor. Hayatımızdan, ailemizden daha kıymetli değil. Göz açıp kapayana kadar geçiyor bu süreç. Bir bakmışlar, bitmiş ödemeler ve ev sahibi olmuşlar."

Mehmet Şener de deprem riskine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı ne diyorsa yapıyor. Deprem evlerinin hepsini 2 senede yaptı. Tam depreme dayanıklı. Herkes gözünü kapatıp uyusun. Allah'ın izniyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.