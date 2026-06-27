Murat Kurum'dan AK Parti'nin Sapanca'daki toplantısına ilişkin paylaşım

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla başladı.

Programda, 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan AK Parti için hazırlanan kısa film izlendi ve partiye özel bestelenen yeni şarkı tanıtıldı.

Toplantıya katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da programa dair paylaşım geldi.

"KALKINMA ALANLARINDA ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanımız Sayın Nilhan Ayan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Ortak Akıl-Kalkınma Oturumu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda istişarelerde bulunduk, kıymetli milletvekillerimizin sorularını yanıtladık.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, enerji, üretim, ulaşım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında atılacak adımları değerlendirdik."

Öte yandan paylaşımda, toplantıya dair fotoğraflar da yer aldı.