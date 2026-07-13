Murat Kurum'dan 'Arkamızda devletimiz vardı' paylaşımı

Haluk Levent'in Ahbap Derneği adına toplanan yardımları şahsi hesaplara aktardığı ve 390 milyon Türk Lirası gibi bir rakamın kumarda kaybedildiğinin Başsavcılık tarafından paylaşılması sonrası bir kesim büyük bir şok yaşadı.

1997'de karşılıksız çek nedeniyle 9 ay hapis yatan ve 2010'da yine benzer bir alacak-verecek davasından dolayı hapis yatan Haluk Levent, bu kez 11 kentimizi yerle bir eden Asrın Felaketi döneminde topladığı paraların hesabını verememekle ve bu paraları kişisel çıkarları için kullanmakla suçlanıyor.

DEVLETİN BİRİMLERİ HEDEF GÖSTERİLDİ

Depremin olduğu 6 Şubat günü devlet birimlerinin sahada olmadığı yönünde propaganda yapanların, Türk Kızılay'ı hedef gösterdikten sonra deprem yardımları için adres gösterdiği yer Ahbap Derneği olmuştu.

Sahada sadece Ahbap Derneği ve birkaç özel derneğin olduğu iddialarını sürekli ve kasti olarak devletin birimlerini yıpratmak için kullanan kişi ve kesimler, Haluk Levent hakkında ortaya çıkan Başsavcılık yazısı sonrasında "kandırıldık" yönünde beyanlarda bulunmaya başladı.

Özellikle kızını bir uçak kazasında kaybettikten sonra kız çocuklarının eğitimi için merkezler kurmak isteyen bir iş insanının Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne verdiği değeri 60 milyon doları bulan gayrimenkullerin amacına hizmet etmediği şikayeti üzerine ve Haluk Levent'in yurt dışına kaçma şüphesinin doğmasıyla düğmeye basıldı ve Haluk Levent gözaltına alındı.

Geriye ise deprem döneminde devlet birimlerinin sahada olmadığını iddia edenler, seçimde deprem bölgesinden AK Parti'ye yüksek oy çıktığı için "biz size yardım ettik ama siz başkası yaptı sandınız" söylemleri kaldı.

6 Şubat felaketinin ardından tüm gücüyle sahada olan devlet ise 3 yıl içerisinde depremzedelere taahhüt ettiği 455 bin bağımsız yapıyı yapıp teslim etti.

BAKAN KURUM'DAN "ARKAMIZDA DEVLETİMİZ VARDI" MESAJI

Depremin vurduğu 11 kentteki vatandaşların, hatta muhalefet partisinin ilgili illerdeki bazı vekil ve belediye başkanlarının dahi çabaları için teşekkür ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından manidar bir paylaşım geldi.

Bakan Kurum deprem bölgesinde evlerini teslim alan depremzedelerle yapılan röportajlardan toparlanmış bir video paylaştı.

Paylaşılan videoda depremzedelerin şu sözlerine yer verildi:

“İşte meydan, işte eser. Bundan iyisini de kimse yapamaz.



Arkamızda bir babamız var, bir devletimiz bir bayrağımız var. Bu noktaya geldik.



Biz nasıl yapardık ki bunları, yapamazdık. Arkamızda devletimiz vardı, Allah'ım başımızdan eksik etmesin.



Devletimiz bizim yanımızdaydı, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı.



Yani bir babanın evladına yapamayacağı şeyler şu an devletimiz, Cumhurbaşkanımız bize bunları yaptı.



Cumhurbaşkanımızın gezmediği yer kalmadı.”