Murat Kurum’dan muhalefete: Koltuk kavgalarından millete sıra gelmiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erciyes Zirvesi’nin açılış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

İzmit Körfezi’nde yürütülen çevre çalışmalarını anlatan Kurum, 2,4 milyon metreküp dip çamurunun çıkarıldığını ve 240 bin kamyon hafriyatın bertaraf edildiğini söyledi.

Kurum, eleştirilere sert sözlerle karşılık vererek “İşte biz o sözde çevrecilere rağmen İzmit Körfezi’nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yapıyoruz.” dedi.

Muhalefetin içinde yaşadığı krizi de hatırlatan ve vatandaşlara verdikleri sözleri tutmadıklarını da söyleyen Bakan Kurum, “Dönün bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi?” ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca, “Biz hiçbir zaman sözde vaatlerle milletin karşısına çıkmadık, hep eser ürettik.” dedi.

Bakan Kurum, devam eden açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü;

"SÖZDE ÇEVRECİLER"

"İşte biz o sözde çevrecilere rağmen İzmit Körfezi’nde dünyanın, emin olun en büyük çevre projelerinden birini yapıyoruz. Toplamda 2,4 milyon metre küp dip çamurunu çıkarttık.

240 bin kamyon hafriyat aldık, bertaraf ediyoruz. Döktüğümüz yer eski bir taş ocağı. Taş ocağında rehabilitasyon yapıyoruz.

"YA SİZ DÖNÜN BİR AYNAYA BAKIN"

Orman Bakanlığımızla, yine bakanlığımız ekipleriyle her yerde olduğu gibi rehabilitasyonu yapıyoruz.Neymiş efendim, biz doğayı kirletiyormuşuz.

Ya siz dönün bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi? Milletimizin yüzünü güldürdünüz mü? Dönün bir bakın.

"KOLTUK KAVGALARINIZDAN MİLLETİN YARALARINA MERHEM OLAMIYORSUNUZ"

Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olamadınız, olamıyorsunuz. Bizim yanımıza bir belediye başkanı geliyor, 'Efendim belediye başkanı niye geldin, niye görüşmedin?' diyor.

Murat Kurum, İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarını su altı dalışıyla gözlemledi

"KAPIMIZ 86 MİLYONA AÇIK"

Görüşmesen niye görüşmedin? Ya biz görüşeceğiz.

Bize 86 milyonun kapısı açık. Herkesle görüşeceğiz, herkese istişare edeceğiz. Biz hiçbir zaman öyle sözde vaatlerle milletimizin karşısına çıkmadık.

Hep eser ürettik, iş yaptık, hizmet götürdük. O yüzden milletimiz de bize 25 yıldır hamdolsun destek oluyor."