Muş'ta 3 gündür kayıp olarak aranan çoban için seferberlik

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde yaşayan Mizgin Balıkçı, yaklaşık 10 gün önce çobanlık yapmak üzere Muş merkeze 47 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyüne geldi.

İddiaya göre köyde bir aileye ait sürüye çobanlık yapan Balıkçı, 11 Haziran Perşembe gecesi kaldığı evin önündeki çeşmeye yüzünü yıkamak için çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Balıkçı'nın uzun süre eve dönmemesi üzerine çevrede arama yapan köylüler, cep telefonunu çeşmenin yanında buldu. Kendisine ulaşılamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından bölgede AFAD ve jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Bölge halkının da destek verdiği çalışmalar üç gündür aralıksız devam ederken, şu ana kadar Mizgin Balıkçı'ya ait herhangi bir iz bulunamadı.

"ÇIKTI VE BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ"

Köylülerden Alican Kırmızıyıldız, Balıkçı'nın akşam saatlerinde dışarı çıkacağını söylediğini belirterek, "Biz çay içiyorduk. Çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra ben de dışarı çıktım ancak onu göremedim. Arkadaşlarımızla birlikte aramaya başladık fakat bulamadık. Ailesine ve karakola haber verdik. Daha sonra ailesinden bazı sağlık sorunları olduğunu öğrendik. İki gündür her yerde arıyoruz. Bulan olursa bize haber versin. AFAD ve jandarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"İŞE BAŞLAYALI 10 GÜN OLMUŞTU"

Balıkçı'nın çalıştığı sürünün sahiplerinden Mahfuz Tanrıkulu ise, "Erentepe'den yanımıza gelmişti. Yaklaşık 10 gündür bizimle çalışıyordu. Üç gündür kayıp. Devletimizin ekipleri, AFAD, köylüler ve bizler her yeri arıyoruz ancak henüz bir sonuç alamadık" diye konuştu.

TELEFONU ÇEŞMENİN YANINDA BULUNDU

Sürü sahiplerinden Hanifi Tanrıkulu da, Balıkçı'nın kaybolduğu gece son olarak akşam saatlerinde görüldüğünü belirterek, "Saat 19.00 civarında yanımıza geldi, bir süre oturduktan sonra yeğenimin evine geçti. Gece 22.00'ye kadar oradaydı. Daha sonra dışarı çıkmış. Yarım saat geçmesine rağmen dönmeyince aramaya başladık. Telefonunu aradık ve çeşmenin önünde bulduk. Nereye gittiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.