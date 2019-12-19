Muş'ta gözaltına alınan HDP'li başkanlar tutuklandı

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İstanbul'un 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savunma hattı

Gelebilecek bir Alman saldırısından korunmak için Mareşal Fevzi Çakmak tarafından Çatalca ilçesi sınırlarında yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan savunma hattı, ilgisizlikten harabeye döndü.