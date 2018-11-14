Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

Muş’ta kar yağışının kırsal kesimlerde etkili olmasıyla birlikte hayat olumsuz yönde etkilenmeye başladı. Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi, 22 köy ve 22 mezranın yolunu ulaşıma kapadı. Öğlen saatlerinde Üçevler grup köy yolu Çavuştepe zirve mevkiinde mahsur kalan vatandaşlar durumu İl Özel İdaresine bildirerek yardım istedi. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler duruma müdahale ederek, bölgede yol açma çalışması başlattı. 2 saatlik bir çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler, yolu yeniden ulaşıma açtı.

2 SAAT MAHSUR KALDILAR

Yaklaşık 2 saat bölgede mahsur kaldıklarını ifade eden İnardı köyü sakinlerinden Suphi Asi, “Bizim yolumuz kar yağışı nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolu açık tutmaya çalışıyor. İki saattir yoldayız. İnardı köyünden geliyoruz. Yollarımız Ekindüzü köyünden bu yana hep kapalı ama ekipler açmaya başladı” dedi.

Minibüs şoförü Sıdık Şahin de, 2-2,5 saatten bu yana mahsur kaldıklarını kaydederek, “2,25 saatten bu yana yolda mahsur kalmıştık. İl Özel İdaresi ekipleri geldi yolu açtı. Şu anda yoldayız ve Muş’a gidiyoruz. Sağ olsunlar” İfadelerini kullandı.

"18 İŞ MAKİNESİ VE 50 PERSONELLE YOL AÇMA ÇALIŞMASI BAŞLATTIK"

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 köy ve 22 mezra ile ulaşımın sağlanamadığını hatırlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise, “İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle kodu 1600 olan yerlerde kar etkili olmaya başladı. İl merkezinde 12 köy ve 22 mezra, Varto ilçemizde de 10 köy yolumuz kapanmış bulunmaktadır. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapmaktadırlar. Şu anda İl Özel İdaresi olarak 12 Greyder, 5 loder, 12 tane de küçük iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir. Yaklaşık 3 bin kilometre olan yol ağımızda yağış durduktan sonra ortalama 3 gün içerisinde bu yol ağımızın tamamını temizlemeyi hedefliyoruz. İlk etapta kar çok yağmadığı için diğer araçlarımız diğer stabilize ve diğer çalışmalarımızda görevlendirilmiş bulunmaktadır. Eğer kar yağışı etkili olursa stabilize çalışmalarını durdurarak karla mücadele için bütün ekiplerimizi bu alanlara yönlendireceğiz. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzde 28 tane iş makinesi, 50 tane personelle şu anda aktif bir şekilde görev yapılmaktadır” diye konuştu.

"MAHSUR KALAN 22 VATANDAŞIMIZI KURTARDIK

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 22 vatandaşın ekipler tarafından kurtarıldığını belirten Yentür, “Üçevler, İnardı bölgesi dediğimiz Çavuştepe zirvesinde etkili olan kar yağışının yolu kapatmasından dolayı sabah 2 aracımızda 10 tane vatandaşımız mahsur kalmıştı. Onların kurtarma işlemlerini yaptık. Akşam saatlerinde de 3 araçta da 12 tane vatandaşımız kalmıştı bunları da iş makinelerimizi göndererek, vatandaşların seyri seferini kolaylaştırdık” şeklinde konuştu.