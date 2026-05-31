Mustafa Çiftçi'den tatil dönüşü sürücülere uyarı

Kurban Bayramı'daki 9 günlük tatil sürecini memleketinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu, tatilin son günü olan dün itibariyle başladı.

Dönüş nedeniyle yollarda yaşanan yoğunlukta trafik kurallarına uymak ise hayati önem taşıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu kapsamda yeni bir videolu mesaj yayımladı.

"EMNİYET KEMERİNİZİ HEM ÖN HEM ARKA KOLTUKTA EKSİKSİZ TAKIN"

Sürücülere 'mola' uyarısında bulunan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın. Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın, her 2 saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın. Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım.

"HAYIRLI, KAZASIZ VE ESENLİK DOLU YOLCULUKLAR DİLİYORUM"

Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun."