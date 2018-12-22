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Muz konteynerinden 16 milyon liralık kokain çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri, Ekvador'dan Ambarlı Limanı'na gelen muz yüklü konteyner içinde 32 kilo 605 gram kokain ele geçirdi.

İHA | 22.12.2018 - 14:48..
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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Ekvador’dan gemiyle Ambarlı Limanı’na gelen ve muz yüklü oldukları öğrenilen altı konteyner riskli olarak değerlendirilerek X-Ray’e sevk edildi.

Konteynerlerden birisinin arka tarafında yer alan frigo sisteminin fan motorlarının olduğu bölümde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine detaylı olarak arama yapıldı.

GİZLİ BÖLMELERE SAKLANMIŞ PAKETLER BULUNDU

Gümrük Muhafaza ekiplerince muz yükü boşaltılarak yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğinin de X-Ray’de şüpheli yoğunluk tespit edilen bölüme tepki vermesi üzerine şüpheli bölümler söküldü. Yapılan arama neticesinde bu bölümlere gizlenmiş halde koli bantı ile sarılmış çok sayıda paket tespit edildi.

Muz konteynerinden 16 milyon liralık kokain çıktı

16 MİLYON DEĞERİNDE KOKAİN

Paketlerden bazıları açılarak yapılan analizde, paketlerin içerisinde bulunan toz maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 30 paket içerisinde bulunan 32 kilo 605 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 16 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.

Muz konteynerinden 16 milyon liralık kokain çıktı

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