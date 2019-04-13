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Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

İmamoğlu'nun derbiye gitmesi durumunda stadda ideolojik sloganların atılacağını belirten Alçı, bunun hata olacağını yazdı.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 12:26..
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Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiye gideceği iddiası gündeme geldi.

Nagehan Alçı, Habertürk'te "Ekrem İmamoğlu bu derbiye asla gitmemeli" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Alçı, dikkat çeken yazısında şu ifadeleri kullandı;

''Kadıköy zaten CHP'nin çok güçlü olduğu bir bölge. Fenerbahçe tribünlerinde ağırlıklı grupların CHP tandanslı olduğu da öteden beri biliniyor. Stadyumun ismi de CHP'nin meşhur Başbakanı Şükrü Saraçoğlu.

İDEOLOJİJ SLOGANLARLA STADYUM İNLEYECEK

İmamoğlu bu maça gittiğinde şüphesiz 55-60 bin kişi birden İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu haykıracak ve çok büyük bir gösteri olacak. Coşkulu ideolojik sloganlarla stadyum inleyecek.

''ÇOK AÇIKÇA UYARIYORUM, OLAY ÇIKAR''

Hem Ekrem Bey hem de CHP örgütleri tüm Türkiye'nin gündemindeki bu derbide böyle bir destek gösterisinden çok memnun olabilir ama bu hareketleri toplumsal gerilimi zirveye taşıyacak bir girişim olur. İmamoğlu'nun bu yanlış davranışıyla beraber toplum ve siyasi ortam daha da gerilir. Türkiye zarar görür. Çok açıkça uyarıyorum… Ekrem İmamoğlu yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına kesinlikle gitmemeli. Bu programını iptal etmeli. Sağduyu ve itidal galip gelmeli.

Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

''BU ŞOV İPTAL EDİLMELİ''

Ekrem Bey gitmekte ısrar etse bile sağduyulu bir insan olduğuna inandığım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tıpkı akla aykırı bir iş olan İzmir mitingini iptal ettirdiği gibi Kadıköy'deki bu şovu da iptal ettirmeli.''

Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

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