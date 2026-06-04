Napoli, Rasmus Hojlund'un bonservisini aldı
İtalyan ekibi Napoli, geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giyen Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'un bonservisini, İngiliz temsilcisi Manchester United'dan aldı.
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Rasmus Hojlund'un, İngiltere defteri kapandı...
İtalyan ekibi Napoli, geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giyen Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'un bonservisini İngiliz temsilcisi Manchester United'dan aldı.
44 MAÇTA 16 GOL ATTI
Napoli'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Hojlund'un kalıcı transferinin gerçekleştirildiği belirtilirken sözleşme süresi hakkında bilgi verilmedi.
Danimarkalı forvet, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 16 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)