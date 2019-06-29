Narkotik ve göçmen kaçakçılığı denetimlerin de 931 yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı" uygulaması gerçekleştirildi.

14 BİN 606 NOKTADA

Uygulama, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen mahalle, sokak, umuma açık eğlence mekanları ile şüpheli görülen araç ve kişilere yönelik olarak 50 bin 476 personel ve 238 dedektör köpeği ile 14 bin 606 noktada gerçekleştirildi.

416 BİN 944 KİŞİ SORGULANDI

Uygulamada 847 ikametgah, 369 istasyon, gar, terminal, 278 liman, marina, balıkçı barınağı, 5 bin 938 park ve 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 kişi sorgulandı.

931 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde 6'sı cinayet, 41'i yaralama, 2'si cinsel taciz, 2'si çocuğa yönelik cinsel istismar, 38'i hırsızlık, 3'ü yağma ve gasp,16'sı dolandırıcılık, 34'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak, 19'u kaçakçılık, 3'ü PKK terör örgütü ile bağlantılı olmak, 2'si trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek,14'ü tehdit ve hakaret, 8'i mala zarar verme, 710'u diğer suçlardan aranan 898 kişi ile 6'sı çocuk 33 kayıp olmak üzere aranan 931 kişi yakalandı.

BİN 516 GÖÇMEN YAKALANDI

Uygulama sonucunda 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 516 düzensiz göçmen yakalandı, 11 sahte pasaport, 5 sahte kimlik ve 18 sahte yol izin belgesi formu, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 tekne ve 20 araç ele geçirildi, 858 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 69 kişi gözaltına alındı, 17 bin 451 umuma açık eğlence mekanı/iş yeri denetlendi, kuralları ihlal eden 344 eğlence mekanı/iş yerine işlem yapıldı, 61 umuma açık eğlence mekanı/iş yeri kapatıldı.

474 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulumada 132 bin 372 araç kontrol edilirken aranan bin 922 araç tespit edildi, 2 bin 262 araca işlem yapıldı ve 474 araç trafikten men edildi.

Uygulamada 2 uzun namlulu silah, 11 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 119 mermi, 4 kesici/delici alet, 3 bin 640 gram esrar, 33 gram eroin, 14 gram bonzai, 737 gram metamfetamin, 11 gram skunk, 83 ecstasy, 17 sentetik ecza, 64 bin 714 kök kenevir, 7 bin 450 paket kaçak sigara ve 68 litre kaçak içki ele geçirildi.