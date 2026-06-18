Nathan Ake'den Ederson'a transfer telefonu

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım'ın oturmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Sarı-lacivertlilerin listesinin üst sıralarında Manchester City'de top koşturan Nathan Ake var.

FENERBAHÇE'Yİ SORDU

TRT Spor'un haberine göre; Nathan Ake, Manchester City'den eski takım arkadaşı Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson'u aradı ve sarı-lacivertli kulübü sordu.

EDERSON'DAN ÖVGÜ

Ederson'un Ake'ye Fenerbahçe ve İstanbul'dan övgüyle bahsettiği belirtildi.

Dünya Kupası'nda olan Ake'nin transferi için temsilcisi ve ailesiyle temas halinde olduğu ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

12 milyon euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda 32 maça çıktı.

Manchester City ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi olan Ake, bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.

Hollanda Milli Futbol Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Ake, stoper ve sol bek bölgelerinde görev alabiliyor.