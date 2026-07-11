NATO liderlerine alkol ikramı tartışması Erbakan'ın karşısındaki 'rakı krizi'ni hatırlattı

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki NATO liderlerine yemek verildi.

Bazı muhalif kesimlerde yemekte alkollü içki olup olmadığı tartışmaları başlatıldı.

"İÇİLMEDİ"

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Zirve'de alkollü içki içilip içilmediği tartışmalarıyla ilgili X hesabındna yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İçilmedi. Çünkü 28 Ağustos 2014 itibarıyla alkollü içecek ikramı kaldırıldı. Bundan rahatsız olan bir tane yabancı devlet adamına da rastlamadım. Misafir ev sahibine tabidir."

1996'DAKİ YAŞ'TA RAKI KRİZİ

Resmi protokolde alkollü içki olup olmadığı tartışması, Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde askeri şura toplantısındaki "rakı krizi"ni hatırlattı.

1996 yılında yaşanan olayda dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, ısrar ederek toplantıya rakı getirtti.

ALKOL SERVİSİ YAPILMADI

Yüksek askeri şura toplantısı sırasında dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan tarafından verilen yemekte alkollü içki servisi yapılmadı.

Ancak Güven Erkaya, Erbakan'ın karşısındayken görevlilerden rakı istedi.

"İÇKİ VERMEYECEKLER BELGELEMEK İÇİN BASINI ÇAĞIRACAKLAR"

Erkaya, ilerleyen yıllarda rakı istediği olayı şöyle anlattı:

"Yüksek Askeri Şura toplantılarında mevcut adetler gereği, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı üyelere birer akşam yemeği verirler.

Başbakan'ın yemeğine giderken eşim Gülden'e, 'Çok muhtemeldir ki, bu akşam bize yemekte içki vermeyecekler ve bunu belgelemek üzere basını da çağıracaklar’’ dedim. Gülden 'Ne evhamlı insansın' diye karşılık verdi.

Yemekten beş dakika önce Başbakanlık konutunun önünde oldum. Baktım medya grubu bekliyor. Bunu görünce, birinci tahminimin tuttuğunu anladım. Aslında, Şura yemeklerine medyanın davet edilmesi usulden değildir.

"ALKOLLÜ İÇKİ VERMEMEMİZ EMREDİLDİ"

Garsonların servis yaptıkları tepsilere baktım, alkollü içki yok. Bir garson yaklaştı. Bir kadeh rakı istedim. 'Alkollü içki yok efendim' dedi. 'Peki, istesek de vermez misiniz?' diye sordum.

'Alkollü içki vermememiz emredildi, ama gidip sorayım' diyerek uzaklaştı. Tekrar döndüğünde rakı servisi yapmadıklarını söyledi.

"KOMUTAN ÇOK ISRAR EDİYOR DERSİN"

Emir subayıma 'Peki git sen içeriden bir rakı al da getir' dedim. Kaya Albay, 'Efendim rakı yokmuş, ama komutan çok ısrar ediyorsa, bir yerden bulabiliriz dediler' diye geri döndü. 'Komutan çok ısrar ediyor dersin’ diyerek emir subayını yeniden yolladım.

Durumu dışişlerinden bir protokol görevlisine de söyledim. Görevli, ’Kimse istemediği için alkol ikram etmiyoruz‘ deyince, ‘Öyleyse ben istiyorum, bana bir kadeh rakı gönderiniz’ dedim.

PEÇETE KAĞIDINA SARILMIŞ ŞEKİLDE SOKULDU

Biraz sonra garson bir kadeh rakıyı görünmesin diye peçete kağıdına iyice sarılmış olarak getirdi. Bardağın etrafındaki peçeteyi çıkarıp garsonun eline tutuşturdum ve 'Bu böyle daha güzel gözüküyor' diyerek gülümsedim.

Rakıdan bir yudum aldım o sırada Genelkurmay Başkanı geldi. Başbakan onu doğrudan yemek masasına aldı. Ben de, sofrada yerime oturdum. Rakı bardağımı da önüme koydum. Her masanın başında iki garson bekliyor ve kimseye sormadan bardaklara portakal suyu dolduruyorlardı.

"KADEHİM BOŞALDIKÇA DOLDUR"

Genelkurmay Başkanı'nın bardağına da portakal suyu koydular, ama o 'Ben şarap içeceğim' dedi. Bana portakal suyu koymak istediklerinde garsona, 'Ben rakıya devam edeceğim, sen şu rakı şişesini servis masasına koy, kadehim boşaldıkça doldurursun' diyerek karşı çıktım.

"RAKIYI ÖN PLANA GEÇİRDİM"

Portakal suyu servisi bitti, yemeğe geçilmeden evvel basın ve medya mensuplarını içeri aldılar. Ben rakıyı ön plana geçirdim, etrafındaki bardakları kenara çektim.

"RAKI KADEHİM ERTESİ GÜN HABERLERİN ODAK NOKTASI OLDU"

Genelkurmay Başkanı'nın şarabı fotoğrafçılar gittikten sonra geldi. Resim ve film çekenler baktılar ki, bir tek benim önümde içki var, hepsinin ilgisi benim rakı kadehime yöneldi. Benim rakı kadehi ertesi günkü haberlerin de odak noktasını oluşturdu. Böylece Erbakan'ın oyunu bozulmuş oldu.

Yemek bitti, eve geldim. Yatmak üzereyken telefon çaldı. Genelkurmay Başkanı telefondaydı. ‘Aferin Güven, çok iyi yaptın. Ben de biliyorsun şarap isteyip içtim’ dedi."