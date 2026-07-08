NATO Liderler Zirvesi'nin en gözde ismi: Ankara kedisi 'Lokum'

Dünya Liderleri Beştepe'de...

NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Zirve kapsamında ittifak içerisinde anlaşmalar ve diyaloglar devam ediyor.

ULUSLARARASI MEDYA MERKEZİ OLUŞTURULDU

Bu süreçte, hem yerli hem de yabancı basın mensuplarının en iyi şekilde çalışabilmesi adına Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Uluslararası Medya Merkezi oluşturuldu.

'LOKUM' İLGİ ODAĞI OLDU

Burada görev yapan yabancı basın mensupları, uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşayan 'Lokum' adlı kediyle tanışma fırsatı buldular.

Lokum; sevimli hareketleri, beyaz tüyleri ve çift renkli gözleriyle yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Yabancı basın mensupları, Lokum'un fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarından paylaştılar.