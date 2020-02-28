NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Stoltenberg, Esad rejimi ve Rusya'yı saldırıları nedeniyle kınadı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya ve Suriye'nin saldırılarını kınıyoruz. Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor." dedi.

NATO, Rusya ve Esad'ı kınadı VİDEO