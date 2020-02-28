taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.218
Euro
6.8479
Altın
1625.13
Borsa
106961.98
Gram Altın
325.544
Bitcoin
53719.7

NATO, Rusya ve Esad'ı kınadı

Türkiye'ye destek verdiklerini ifade eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ve Esad rejimini kınayıp ateşkes çağrısı yaptı.

AA | 28.02.2020 - 14:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
NATO, Rusya ve Esad'ı kınadı

nato

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Stoltenberg, Esad rejimi ve Rusya'yı saldırıları nedeniyle kınadı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya ve Suriye'nin saldırılarını kınıyoruz. Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor." dedi.

NATO, Rusya ve Esad'ı kınadı VİDEO

İlginizi Çekebilir
Türkiye şehitlerinin acısını yaşıyor
İdlib'de şehit olan 33 askerimiz, Türkiye'yi yasa boğdu. Camilerde şehitler için dualar edildi.
Camilerde şehitler için eller semaya kalktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İdlib şehitlerimiz için Cuma namazı öncesinde dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü.
Şehit İbrahim Tüzel: Baba ben şehit olacağım
İdlib'te şehit düşen askerlerden 24 yaşındaki Tüzel'in 2 gün öncesinde babasını aradığı ve "şehit olacağım" dediği öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1405
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1463
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
741
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
1124
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
751
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
1130
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
386
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir