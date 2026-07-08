NATO Zirvesi’nde Urla’nın sakız enginarı da dünya liderlerinin sofrasında

Dünya Liderleri Beştepe'de...

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

FARKLI BÖLGELERDEN LEZZETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonun menüsünde Türkiye’nin farklı bölgelerinden lezzetler yer aldı.

SAKIZ ENGİNARI İKRAM EDİLDİ

İzmir’in Urla ilçesindeki coğrafi işaretli sakız enginarı da NATO Zirvesi’nde dünya liderlerine ikram edildi.

İZMİR'DEN, ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin üretilen 38 bin ton enginarın yüzde 27,3'ünü karşılayan İzmir'de üretilen enginarlar, Ankara’ya gönderildi.