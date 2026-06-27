Ne tatlı, ne tuzlu: Bu dondurma damakları ikiye böldü

Japonya'nın Iwate eyaletindeki "Michino-eki Yamada" isimli yol üstü dinlenme tesisi, bu yazın en ilginç tatlılarından birini menüsüne ekledi.

Mekanın hazırladığı istiridyeli yumuşak dondurma, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı.

Tatlı, yoğun kıvamlı sütlü dondurmanın üzerine Yamada Körfezi'nden çıkarılan taze istiridyelerin eklenmesiyle hazırlanıyor.

Son dokunuş ise özel bir soya sosuyla yapılıyor.

Ortaya çıkan "tatlı, tuzlu ve deniz ürünleri" karışımı, deneyenlerin damak tadını şaşırtıyor.

Yapay zeka sandılar

İstiridyeli dondurmanın görüntüleri sosyal medyada yayılınca birçok kullanıcı bunun gerçek olduğuna inanmakta zorlandı.

Bazı kullanıcılar, tatlının yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görsel olduğunu öne sürdü.

Fiyatı 4 dolar

İşletme, ilginç dondurmayı yaz sezonu boyunca satışta tutmayı planlıyor.

Bir külah istiridyeli dondurmanın fiyatı ise 600 yen (yaklaşık 4 dolar) olarak açıklandı.

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