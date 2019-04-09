Van'ın Sarıkamış ilçesi Handere Köyü sınırları içerisinde ailesiyle birlikte yolculuk yapan Davut Çınar, yol kenarında vaşak gördü.

İZLENDİĞİNİ GÖRÜNCE KAÇTI

Aracını durdurak cep telefonuna sarılan Çınar, bir süre vaşağı kaydetti. Vatandaşlar tarafından izlendiğini gören vaşak daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Nesli tükenmekte olan vaşak Sarıkamış'ta görüldü ViDEO

NESLİ TÜKENİYOR

Öte yandan Sarıkamış’ta görülen ve yaban hayatı çeşitliliği, zenginliği ile doğal denge açısından son derece önemli olan vaşaklar, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde yer alıyor.