Memur-Sen yeni maaşları beğenmedi: Seyyanen zam talep ettiler

Milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 0,99 artarken yıllık bazda yüzde 32,11 oldu.

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte memurların maaş artışları, 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte netleşti.

Temmuz ayı itibariyle memur maaşlarına yüzde 13,52 oranında zam yapılacak.

MAAŞLARI BEĞENMEDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerine yapılan yüzde 13,52'lik maaş artışının yüksek enflasyon karşısında alım gücünü korumaya yetmediğini savundu.

ARTIŞLARI DEĞERLENDİRDİ

Ali Yalçın, haziran ayında enflasyonun yüzde 0,99, yılın ilk altı ayındaki enflasyonun ise yüzde 17,76 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Enflasyon farkının yüzde 6,09 olduğunu belirten Yalçın, Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte kamu görevlileri ve emeklilerinin toplam maaş artışının yüzde 13,52 seviyesinde kaldığını ifade etti.

"KAMU ÇALIŞANLARI ENFLASYONA YENİLDİ"

Açıklamada, temmuz zammıyla birlikte en düşük kamu görevlisi maaşının 58 bin 305 liradan 66 bin 188 liraya, 5434 sayılı Kanun kapsamındaki en düşük emekli aylığının ise 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Hakem Kurulu kararlarını da eleştiren Yalçın, son iki buçuk yıllık süreçte birçok dönemde kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş artışlarının enflasyonun gerisinde kaldığını öne sürdü.

Kamu çalışanlarının alım gücünün giderek düştüğünü ifade eden Yalçın, ekonomi yönetiminin maaş artışlarını nominal rakamlar üzerinden değerlendirmek yerine vatandaşın gerçek yaşam maliyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti.

SEYYANEN ZAM VE ÜCRET REFORMU ÇAĞRISI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu çalışanlarının alım gücünü artıracak yeni adımlar atılması gerektiğini belirterek temmuz ayında maaşların seyyanen zamla iyileştirilmesini istedi.

Kamuda gelir dağılımının daha adil hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, ücret sisteminde kapsamlı bir reform yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Yalçın, maaş artışlarının enflasyon hedefleri gibi güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Gelirde adalet, ücrette denge" anlayışını sağlayacak düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

SON DAKİKA! Memur ve memur emeklisi zam oranı: Yüzde 13,52