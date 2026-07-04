Dünya Kupası'nın en çok iz bırakan ülkesi: Yeşil Burun Adaları...

2026 FIFA Dünya Kupası'nı birçok skandalla hatırlayacağız...

Ancak bu skandalların yanında bir de bir ülke var ki, yıllar sonra bile turnuvaya damga vuran ülke olarak hatırlanacak.

Kimden mi bahsediyoruz tabii ki Yeşil Burun Adaları...

Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan bu küçük ada ülkesi, kupaya H grubunda başladı.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA İZ BIRAKAN O ÜLKE: YEŞİL BURUN ADALARI...

Yeşil Burun Adaları, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile birlikte mücadele ettiği grupta ilk Dünya Kupası maçını son Avrupa şampiyonu İspanya'ya karşı oynadı.

Yeşil Burun Adaları, ilk Dünya Kupası maçlarında İspanya ile 0-0 berabere kalarak büyük bir sürprize imza attı.

Bu sürpriz daha sonra Uruguay ile 2-2 berabere kalarak devam etti...

TARİHİNDE İLK KEZ KATILDI, İSPANYA VE URUGUAY'IN OLDUĞU GRUPTAN ÇIKTI

Kupanın sürpriz takımı bu kez de Suudi Arabistan'la da 0-0 berabere kalarak gruptan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Yeşil Burun Adaları böylelikle FIFA Dünya Kupası'nın eleme aşamalarına ulaşan en küçük ülke olma unvanını elde etti.

Yeşil Burun Adaları'nın kalesini koruyan 40 yaşındaki Vozinha'nın inadı, oyuncuların adeta sahada her şeylerini vererek oynaması bir anda futbolseverlerin bu küçük ada ülkesine olan ilgisini daha da artırdı.

40 YAŞINDAKİ KALECİ VOZINHA TURNUVANIN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN OLDU

Kısıtlı imkanlarla kupaya katılmalarına rağmen sürprizlerin takımı olan Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda ise son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'le eşleşti.

Dünya Kupası’nda gruptan çıkarak peri masalını yaşayan Yeşil Burun Adaları, Arjantin karşısında baskılı oyununa rağmen turnuvaya veda etti.

Kafa kafaya giden ve beraberlik sonucunda uzatmalara kalan maçı Arjantin 120 dakikanın sonunda 3-2 galibiyetle tamamladı.

PERİ MASALI ARJANTİN'E KARŞI MÜTHİŞ MÜCADELEYLE SON BULDU

Arjantin karşısında müthiş bir performans ortaya koya Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nın başından itibaren tüm futbolseverlerin beğenisini topladı.

Mütevazı bir kadroyla, harika bir mücadele sergileyen Yeşil Burun Adaları, şimdiden bu Dünya Kupası'nın en iz bırakan takımlarından biri oldu.