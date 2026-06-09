Nevşehir'de 5'inci kez alkollü yakalandı: Kaza yapınca suçu başkasına attı

Nevşehir'de Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerindeki Polis Evi Kavşağı yakınlarında Önder Ö. yönetimindeki 07 BVM 924 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bordür taşlarına çarptı.

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Çarpmanın etkisiyle araç yol ortasında kaldı. Kazanın ardından aracını bulunduğu yerden hareket ettiremeyen sürücü, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ 3.35 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan sürücü, aracı kendisinin kullanmadığını iddia ederek, kazayı görüp yardım için evinden gelen bir vatandaşı gösterip sürücünün o olduğunu öne sürdü. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Önder Ö.'nün 3.35 promil alkollü olduğu belirlendi.

EHLİYETİ DAHA ÖNCE DE ALINMIŞ

Sürücüye daha önce de 4 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kazaya karışan aracı kullanan kişinin Önder Ö. olduğunu tespit etti.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Yapılan işlemlerin ardından sürücüye ehliyetsiz ve 5'inci kez alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 340 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.