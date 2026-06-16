Nevşehir'de forkliftin altında kalan genç yaşamını yitirdi
Nevşehir'de seyir halindeyken devrilen forkliftin altında kalan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
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Nevşehir merkeze bağlı Çardak köyünde Yusuf Mert Aktepe'nin kullandığı forklift, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerin ilk müdahalesinde aracın altında kalan Aktepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
18 yaşındaki Aktepe'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)