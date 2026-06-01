Nevşehir'de yol verme kavgasında seken kurşunun isabet ettiği esnaf yaralandı

Nevşehir'de saat 14.30 sıralarında Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde, Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için aracıyla kabristana gitmek isteyen U.T. ile sürücü E.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

SEKEN MERMİ BACAĞINA İSABET ETTİ

Bu sırada kaldırımda bulunan esnaf Harun İ., U.T.'nin ateşlediği tabancadan çıkan ve seken merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Harun İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

U.T. ile E.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.