New York Borsası düşüşle kapandı

Dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyonu, son üç yılın en yüksek seviyesinde geldi.

ABD enflasyonu, mayısta yüzde 0,5 artışla yıllık bazda yüzde 4,2'ye ulaştı.

Bu sonucun, ABD ekonomisinin seyrini etkilemesini ve küresel piyasalar üzerinde belirleyici olması bekleniyordu.

ABD BORSALARI SERT DÜŞTÜ

ABD borsaları, enflasyonun tırmanmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı daha sert bir tutum sergileneceğinin sinyalini vermesiyle çarşamba günü sert düşüş kaydetti.

DOW JONES ENDEKSİ

Önde gelen şirketlerin hisselerini içeren Dow Jones endeksi yüzde 1,87 oranında, yani 953,33 puan düşerek 49.918,78 seviyesine geriledi.

S&P 500 ENDEKSİ

S&P 500 endeksi yüzde 1,62 oranında, yani 119,66 puan düşerek 7.266,99 seviyesinde kapanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 1,98 oranında, yani 509,32 puan düşerek 25.169,50 seviyesinde kapandı.

VOLATİLİTE ENDEKSİ (VIX)

Piyasadaki "korku endeksi" olarak da bilinen Volatilite Endeksi (VIX), yüzde 11,83 artarak 22,22'ye yükseldi.

BRENT PETROL VADELİ İŞLEMLERİ

Açıklamaların ardından petrol fiyatları yükseldi ve enflasyon endişelerini artırdı. Brent petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 2,8 artarak varil başına 94 doların üzerine, Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 3,3 artarak 91,12 dolara yükseldi.

ÇİN HİSSELERİ

Çip hisseleri de yeniden baskı altına girdi. Micron Technology, Advanced Micro Devices ve Broadcom hisseleri düşerken, iShares Semiconductor ETF yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Fon, Pazartesi günü kısa bir toparlanmadan önce geçen hafta da sert bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Yatırımcılar ayrıca son ABD enflasyon verilerini de değerlendirdi. Gıda ve enerji fiyatlarını da içeren yıllık genel enflasyon, üç yıldan fazla bir süredir ilk kez yüzde 4,2'ye yükseldi ve İran savaşıyla bağlantılı olarak artan enerji maliyetlerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika görünümünü karmaşıklaştırabileceği endişelerini güçlendirdi.