New York Knicks, NBA finallerinde galibiyetle başladı
105-95 kazandığı karşılaşmayı 11-0'lık seriyle tamamlayan Knicks, Spurs'ü final serilerinin ilk maçında yenmeyi başaran ilk takım oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 105-95 mağlup etti.
Frost Bank Center'da oynanan maçta, Jalen Brunson 30 sayıyla takımına liderlik ederken, Karl-Anthony Towns 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
İkinci yarıda 14 sayılık farkı kapatan Knicks, OG Anunoby'nin 17 sayı, Josh Hart'ın 15 ribaunt, 6 asistlik katkılarıyla play-off'larda üst üste 12. galibiyetini aldı.
KNICKS SERİYE ÖNDE BAŞLADI
Karşılaşmayı 11-0'lık seriyle tamamlayan Knicks, Spurs'ü final serilerinin ilk maçında yenmeyi başaran ilk takım oldu.
Spurs'te ise Fransız pivot Victor Wembanyama, 26 sayı, 12 ribauntla oynarken, Stephon Castle 17, Julian Champagnie ve Dylan Harper 16'şar sayı kaydetti.
Serinin ikinci maçı, 6 Haziran Cumartesi gecesi yine San Antonio'da oynanacak.