Sergen Yalçın'ın Erling Haaland yorumu yeniden gündem oldu

Norveç, Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaya damga vuran ise Erling Haaland oldu.

Norveçli yıldız forvet attığı 2 golle Brezilya'yı kupanın dışına itti.

HAALAND, DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURUYOR

Haaland böylelikle turnuvada gol sayısını 7'ye çıkararak gol krallığı yarışında Lionel Messi ve Kylian Mbappe'yi yakaladı.

Haaland'ın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansının ardından Sergen Yalçın'ın Norveçli yıldız hakkında geçmişte yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

YALÇIN'IN O SÖZLERİ GÜNDEMDE

Öyle ki Yalçın'ın "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki" dediği futbolcu rekora koşuyor.

Yalçın, Kafa TV'nin YouTube kanalında Dünya Kupası'nı değerlendirirken Candaş Tolga Işık'ın "Sallıyordun hocam Haaland'a. Manchester City'de muhteşem bir sezon geçirdi. Dünya Kupası'nda da Haaland gibi Haaland. Bir özür dile estersen" sözleri üzerine de şunları söylemişti:

"İSTERSE 80 TANE ATSIN, BENİM OYUNCUM DEĞİL"

““Oynuyor mu ki Haaland! Yok, işim olmaz. İsterse 80 gol atsın. Ben oyuncunun yeteneğine bakıyorum. Beni ilgilendirmiyor. İstediği kadar iyi oynasın.””