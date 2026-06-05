Nicolo Zaniolo ile Udinese arasında maaş krizi çıktı
Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor ancak İtalyan oyuncuyla henüz maaş konusunda anlaşma sağlanamadı. Zaniolo'yu kadrosunda düşünmeyen Galatasaray, süreci yakından takip ediyor.
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Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik yaşanıyor.
Udinese, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmak ve Zaniolo'yu kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor.
MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI
İtalyan ekibi ve Zaniolo arasında yapılan görüşmelerde ise henüz maaş konusunda anlaşma sağlanamadı.
İtalyan ekibi, Zaniolo'nun geleceği ile ilgili belirsizliği haziran ayının ortasına kadar bitirmek istiyor.
İTALYANLAR TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR
Galatasaray, Zaniolo'nun takıma geri dönüşünü beklemiyor ve Udinese ile 26 yaşındaki oyuncu arasında yapılan görüşmeleri yakından takip ediyor.
Udinese'de 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi