Niğde'de sel felaketinde hayatını kaybeden kadın defnedildi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Gümüşhane'nin Gümüşler Beldesi'nde dün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışın ardından sel meydan geldi.

Oluşan sel sularına, annesi ve çocuklarıyla birlikte kapılan Sabiha Dinçer ağır yaralı olarak kurtarılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dinçer, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sabiha Dinçer için bugün öğle namazına müteakip Gümüşler Beldesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yeni Gümüş Camii'nde kılınan cenaze namazına Dinçer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Nedim Aktaş, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Sabiha Dinçer'in cenazesi, gözyaşları arasında Gümüşler Belde Mezarlığı'nda toprağa verildi.