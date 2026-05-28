Niğde'de yıldırım felaketi: 2 inek telef oldu
Ulukışla ilçesinde sağanak yağış sırasında düşen yıldırım, bir ahırın avlusunda bulunan iki büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.
Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyünde Aşır Demir’e ait ahırın bulunduğu alanda, sağanak yağışın etkili olduğu sırada düşen yıldırımın, avluda bulunan iki ineğe isabet ettiği belirtildi.
İKİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
Yıldırımın etkisiyle iki inek olay yerinde telef oldu. Olay sonrası bölgede inceleme yapılırken, vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.
Yetkililerin olayla ilgili tespit çalışması yaptığı, yıldırımın neden olduğu zararın belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)