taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5626
Euro
6.3116
Altın
1322.615
Borsa
99325.92
Gram Altın
237.722

Nihat Zeybekci: İçkili mekanları tartışmak yobazlıktır

"İzmir şarabını uluslararası bir marka yapmak istiyorum." diyen Nihat Zeybekci, "21. Yüzyılın Türkiye'sinde içkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 18:52..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

V

İzmir'i "Mahallenin en güzel kızı" olarak tanımlayan AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Nihat Zeybekci, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde projeleriyle ilgili açıklamlarda bulundu.

"GERİCİLİK VE YOBAZLIKTIR"

Şarap üretimi ile ilgili açıklamaları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere “Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz." diyen Zeybekci, iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Denizli'de içkili mekanların ruhsatını bizzat kendisinin verdiğini belirterek, "21. Yüzyılın Türkiye'sinde içkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

591
Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

135
Kenan Sofuoğlu saatini çaldırdı

Kenan Sofuoğlu saatini çaldırdı

460
CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

477
Dolar 5.56 seviyelerine indi

Dolar 5.56 seviyelerine indi

309
Show'daki skeç, Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

Show'daki skeç, Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

159
NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir