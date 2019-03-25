Nihat Zeybekci: İçkili mekanları tartışmak yobazlıktır

İzmir'i "Mahallenin en güzel kızı" olarak tanımlayan AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Nihat Zeybekci, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde projeleriyle ilgili açıklamlarda bulundu.

"GERİCİLİK VE YOBAZLIKTIR"

Şarap üretimi ile ilgili açıklamaları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere “Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz." diyen Zeybekci, iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Denizli'de içkili mekanların ruhsatını bizzat kendisinin verdiğini belirterek, "21. Yüzyılın Türkiye'sinde içkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır" dedi.