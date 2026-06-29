Nijerya'da Victor Osimhen izdihamı: Sinirlerine hakim olamadı!
Sezonu Galatasaray ile şampiyon olarak tamamlayan Victor Osimhen, tatil için gittiği ülkesi Nijerya'da yoğun ilgiyle karşılandı. Yıldız golcü yaşanan izdiham karşısında sinirlerine hakim olamadı. O anlar böyle görüntülendi...
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Lagos kentine doğduğu bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kalabalığın ilgisiyle karşılaşan Osimhen, büyük bir izdihamın ortasında kaldı.
DOĞDUĞU YERE GİTTİ
Hayranlarının futbolcuya ulaşabilmek için birbirini ezerek araca doğru hamle yapması, bölgede adeta izdihama yol açtı.
İZDİHAMIN ORTASINDA KALDI
İzdiham nedeniyle zor anlar yaşayan Osimhen, arabanın camına vuran taraftarlara bağırarak tepki gösterdi.
GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRILDI
Nijeryalı yıldız, koruma çemberine alınarak bölgeden güçlükle uzaklaştırılabildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi