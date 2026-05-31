Nijerya'dan olay açıklama: Osimhen kulüp değiştirecek

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde milli mesai resmen başladı.

Turnuvada yer alamayan Nijerya Milli Takımı, Polonya ve Portekiz'le hazırlık maçına çıkacak.

OSIMHEN'IN KADRODA OLMAMA NEDENİ AÇIKLANDI

Bu karşılaşmalar öncesi milli takım teknik direktörü Eric Chelle, önemli açıklamalarda bulundu.

Chelle düzenlenen basın toplantısında Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in kadroda yer almama nedenlerini açıkladı.

"OSIMHEN KULÜP DEĞİŞTİREBİLİR"

Tecrübeli teknik adam, "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı bu sezonun başında da 75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Osimhen'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

33 MAÇTA 30 GOLLÜK KATKI

75 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'da 33 maça çıktı.

Avrupa'nın dev takımlarının radarında bulunan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 8 asistle mücadele etti ve toplamda 30 gollük bir katkı sağladı.