Nikel cevheri taşıyan gemi Endonezya açıklarında kayboldu

Endonezya'nın yerel kaynaklı Şinhua haber ajansında, Güneydoğu Sulawesi kentine doğru yol alan Endonezya bayraklı MV Nur Allya adlı kargo gemisinin kaybolduğu haberi geldi.
Gemi, imdat çağrısı yaptıktan kısa bir süre içerisinde kaybolduğu belirtildi. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı sözcüsü Yusuf Latief, geminin yaptığı imdat çağrısının gemiye yönelik bir tehdit olabileceğini getirdi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI
Gece elverişsiz hava koşulları nedeniyle durdurulan arama- kurtarma çalışmaları bugün yeniden başladı.