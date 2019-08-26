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Kavga eden kadınları eşleri ayırmakta güçlük çekti

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Kocasını öldüren kadın: O beni öldürecekti

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Seyyar satıcı yazar Nalan Türkeli, 5. kitabını ve yaşamını anlatıyor

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İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor

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Yavru aslana çocuğu gibi bakıyor

1 Samsung, dikey katlanabilen yeni bir telefon üzerinde çalışıyor Yeni ortaya çıkan patent görüntülerine göre Samsung, dikey olarak katlanabilen yeni bir telefon üretebilir.

2 Silvia Arsebük, arketipler temalı kitap/ajandasını anlatıyor Silvia Arsebük ile “16 Aylık Günlerin Getirdiği” adını verdiği, arketipler temalı kitap ajandasını ve arketiplerin yaşamımıza kattıklarını konuştuk…

3 Fenerbahçe'den Ben Arfa'ya 3 yıllık teklif Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'ya 3 yıllık sözleşme önerdi.

4 Nikel cevheri taşıyan gemi Endonezya açıklarında kayboldu 25 mürettebatlı bir kargo gemisi, imdat (S.O.S) çağrısı yaptıktan kısa bir süre içerisinde kayboldu ve henüz gemiden haber alınamadı.

5 Seyyar satıcı yazar Nalan Türkeli, 5. kitabını anlatıyor Sokakların sesini dinleyerek yaşayan ve yazan, seyyar satıcılık yaparak yaşamını kazanan Nalan Türkeli ile 5. kitabı Dilli Don ve yaşamı üzerine konuştuk...

6 İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor 1 yılın ardından açılması planlanan müzeye ilişkin konuşan ünlü sanatçı, "Mağarada doğduğum için iftihar ediyorum." dedi.