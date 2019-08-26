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Nikel cevheri taşıyan gemi Endonezya açıklarında kayboldu

25 mürettebatlı bir kargo gemisi, imdat (S.O.S) çağrısı yaptıktan kısa bir süre içerisinde kayboldu ve henüz gemiden haber alınamadı.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 13:50..
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Endonezya'nın yerel kaynaklı Şinhua haber ajansında, Güneydoğu Sulawesi kentine doğru yol alan Endonezya bayraklı MV Nur Allya adlı kargo gemisinin kaybolduğu haberi geldi.

Gemi, imdat çağrısı yaptıktan kısa bir süre içerisinde kaybolduğu belirtildi. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı sözcüsü Yusuf Latief, geminin yaptığı imdat çağrısının gemiye yönelik bir tehdit olabileceğini getirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Gece elverişsiz hava koşulları nedeniyle durdurulan arama- kurtarma çalışmaları bugün yeniden başladı.

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