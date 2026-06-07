Nikol Paşinyan: Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini bekliyorum

Ermenistan, 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentonun seçimi için bugün sandık başına gitti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün yapılan genel seçim için oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

"HALKIN KAZANACAĞINDAN EMİNİM"

Nikol Paşinyan, seçimlerle ilgili temel beklentisinin vatandaşların iradesinin tecelli etmesi olduğunu belirterek, "Halkın kazanacağından eminim. Bu kişisel bir mesele değil. Beklentim, Ermenistan vatandaşlarının kazanmasıdır" dedi.

"AZERBAYCAN İLE BARIŞ İÇİNDEYİZ"

Seçimlerin bölge için muhtemel sonuçlarına değinen Paşinyan, "Demokrasinin her zaman bölgesel ve uluslararası iş birliğinin yararına çalıştığına inanıyorum. Ve elbette demokrasi, bölgesel barış için önemli bir araçtır. Şu anda, ne mutlu ki Azerbaycan ile barış içindeyiz.

"TÜRKİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASINI BEKLİYORUM"

Gürcistan ile çok derin ve kardeşçe ilişkilerimiz olduğunu biliyorsunuz. Ve elbette, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Nikol Paşinyan, yakın gelecekte Türkiye ile sınırın, demir yolu ve kara yolu bağlantılarının açılacağından emin olduğunu vurguladı.

"AZERBAYCAN, TÜRKİYE VE İRAN İÇİN ÇOK KAZANÇLIDIR"

Ermenistan hükümetinin ortaya koyduğu "Barış Kavşağı" projesinin önemine de vurgu yapan Paşinyan, "Barış Kavşağı projesi bölgedeki durumu değiştirebilir. Bölgemizdeki tüm ülkelere fayda sağlayacaktır; çünkü sadece doğu-batı değil, aynı zamanda kuzey-güney yönlerinde de bağlantılarımız olacak. Bu durum Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için çok kazançlıdır. Bu son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.