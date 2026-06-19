Nissan, az yakan SUV modelini tanıttı: Karşınızda Kicks e-Power

Japonya'da görücüye çıkarılan yeni nesil kompakt SUV model, yakıt tasarrufu sağlayan gelişmiş e-POWER hibrit sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Araç aynı zamanda arazi koşullarına uyum sağlayan özel Rock Creek versiyonuyla da sürücülerin beğenisine sunuluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Nissan Kicks e-Power modelinde 143 beygir gücünde bir elektrik motoru ile jeneratör görevi üstlenen 98 beygirlik 1.4 litrelik benzinli motor standart olarak yer alıyor.

Bu verimli teknoloji sayesinde aracın iki tekerlekten çekişli versiyonu, 100 kilometrede ortalama sadece 3.9 litre yakıt tüketiyor.

Daha fazla performans ve yüksek çekiş gücü isteyen kullanıcılar için ise arka aksına 68 beygirlik ekstra bir elektrik motoru ekleyen "e-4ORCE" isimli dört tekerlekten çekişli seçenek de listeye dahil ediliyor.

Golarak standart modellerden ayrılan Rock Creek versiyonunda belirgin plastik gövde kaplamaları, gövde altı koruması, kırmızı dekoratif detaylar ve yüksek profilli arazi lastikleri bulunuyor.

İç mekanda ise macera tutkunları düşünülerek suya dayanıklı malzemeler ile dış tasarımla uyumlu kırmızı kontrast dikişlere yer veriliyor.

Nissan Kicks e-Power modelinin Japonya pazarındaki başlangıç fiyatı yaklaşık 18 bin 700 dolar olarak açıklandı.

Daha donanımlı ve arazi odaklı Rock Creek versiyonunun fiyat etiketi ise 25 bin ile 26 bin 800 dolar arasında değişiklik gösteriyor.