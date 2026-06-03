Nissan modellerinde haziran ayına özel kampanyalar

Nissan Türkiye, 2026 model yılı sıfır araçları için haziran ayına özel fiyat ve finansman seçeneklerini resmi olarak açıkladı.

Sınırlı sayıda araç için yetkili satıcılarda geçerli olan kampanya, bireysel ve ticari alıcılara önemli avantajlar sunuyor.

NISSAN QASHQAI VE JUKE

C-SUV segmentinin iddialı modeli Qashqai Mild Hybrid Designpack versiyonu, 2 milyon 249 bin TL'den başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Juke Tekna MT modeli ise 1 milyon 699 bin TL fiyat etiketi ve bireysel müşterilere özel 240 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla alıcılarını bekliyor.

Qashqai e-POWER N-Design seçeneğinde 300 bin TL'ye varan nakit alım indirimi uygulanırken, Juke Redline Edition versiyonunda ticari müşterilere 1 milyon TL'ye 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı sağlanıyor.

X-TRAIL VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

Nissan X-Trail modelinde 100 bin TL nakit alım indirimi sunulurken, ticari müşteriler için 2 milyon TL'ye kadar 9 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı tanınıyor.

Hafif ticari ürün gamındaki Yeni Townstar Van Benzinli modellerinde ise KOBİ'lere özel nakit indirimleri veya 800 bin TL'ye varan uygun kredi seçenekleri bulunuyor.